Lite tra familiari, sorella accoltella fratello

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Accoltellamento nella notte in via Bologna, nel quartiere San Teodoro. Un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini che hanno sentito le urla dall'abitazione della vittima. Sul posto sono intervenute le volanti della questura. Secondo le prime informazioni ad accoltellare l'uomo sarebbe stata la sorella. La donna è stata accompagnata in questura e arrestata per tentato omicidio.

