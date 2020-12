In estate via recupero Hennebique

Entro l'estate 2021 nel porto di Genova partiranno i lavori di riqualificazione degli ex silos granari Hennebique attraverso un investimento di circa 100 milioni di euro del Gruppo immobiliare Vitali, che in 12-18 mesi conta di convertire l'edificio in albergo, residenze universitarie, micro alloggi, servizi crocieristici (circa 5.000 mq) e una restante parte commerciale. Lo annunciano il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, il segretario generale dell'Autorità portuale Marco Sanguineri e l'architetto Cristian Vitali del Gruppo Vitali, che oggi pomeriggio a Genova hanno sottoscritto l'atto per dare il via alla fase operativa di recupero.

"Il progetto Hennebique va avanti e diventa importante per Genova - commenta il sindaco Bucci -. Porterà un nuovo vento culturale non solo di business per recuperare un pezzo di città abbandonato". "Il recupero di Hennebique è uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale, del Comune e dell'Autorità portuale - evidenzia Toti -. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti". "Sono decenni che l'Hennebique rappresenta uno scheletro all'interno del porto - interviene Sanguineri - nonostante sia un punto di contatto tra il porto storico recuperato e la città, finalmente lo recuperiamo e ricuciamo una ferita aperta".