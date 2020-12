Comune S.Margherita pronto erogare buoni spesa

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - il Comune di Santa Margherita Ligure è pronto a erogare buoni spesa-voucher multiuso per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a beneficio delle persone che abbiano perso, in tutto o in parte, il proprio reddito per via della situazione economica conseguente al protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L'accesso a questa misura economica è consentito attraverso un avviso aperto e a scorrimento di tutti i richiedenti che ne abbiano diritto, sino all'esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

I voucher multiuso hanno un valore pari a 10 e 20 euro e saranno distribuiti direttamente dal Comune per essere usati come mezzo di pagamento presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di Santa Margherita Ligure che aderiscono all'iniziativa. Il modulo necessario a redigere la domanda è pubblicato sul sito del Comune di Santa Margherita Ligure (www.comunesml.it), che riporta tutte le spiegazioni necessarie, oppure può essere ritirato al piano terra del municipio. (ANSA).