Comune Chiavari, a Colmata mare il drive through

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Un drive through in Colmata mare. È la proposta avanzata dal Comune in seguito alla richiesta del direttore generale dell'Asl4, Bruna Rebagliati, di individuare un'area alternativa a quella di via Ghio per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi avviata sul territorio aziendale in sinergia con i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia. Partner dell'iniziativa è Coop Liguria.

"Forniremo tutto il supporto necessario per allestire il drive through nel minor tempo possibile - spiega il sindaco di Chiavari Di Capua - Stiamo valutando le caratteristiche di questo spazio per permettere l'allestimento del punto di screening da raggiungere comodamente in macchina, con un percorso delimitato e sicuro: il presidio sarà fondamentale per potenziare il tracciamento dei positivi al Covid-19". Il sindaco ha ringraziato "per la disponibilità" il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis, e la responsabile Tiziana Cattani (ANSA).