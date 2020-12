Ubriachi fuggono a alt, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Hanno sfrecciato a tutta velocità, facendo slalom tra le auto, sotto il naso di una volante della polizia. E quando sono stati fermati hanno minacciato e inveito contro gli agenti che a quel punto li hanno arrestati. In manette sono finiti zio e nipote, 55 e 32 anni.

È successo ieri pomeriggio in via Merano a Genova. La volante ha notato la vettura che procedeva a tutto gas e ha fatto cenno di fermarsi. La macchina ha invece proseguito cercando di scappare.

Quando li hanno raggiunti zio e nipote hanno minacciato i poliziotti.

I due, palesemente ubriachi e armati di tre coltelli,sono stati portati in questura dove hanno continuato a dare di matto.

Il più anziano ha sferrato calci sul cancello della cella di sicurezza sino a scardinarla mentre il nipote ha sbattuto la testa su una porta procurandosi una ferita sulla fronte medicata dal personale del 118. (ANSA).