Partito piano per pedoni a Imperia

"Un centimetro alla volta dobbiamo esaltare le potenzialità di questa città: bella, ma troppo trascurata. Dobbiamo riuscire a renderla più vivibile e più accogliente. L'obiettivo è di pedonalizzare, pian piano tutta, la città, ma senza fretta: con buon senso, equilibrio e il consenso della città". Lo ha dichiarato il sindaco di Imperia Claudio Scajola dopo l'inaugurazione dei portici di via Bonfante e via della Repubblica, riqualificati, e di Piazza Dante.

Scajola era con il governatore della Liguria Giovanni Toti e una rappresentanza dell'amministrazione comunale. "Oggi l'abbiamo illuminata, riqualificata, dando un arredo elegante, facendo del centro una piazza - ha aggiunto Scajola -, realizzando una stazione moderna per gli autobus in un'area vicina. Un po' d'ordine per migliorare il centro storico. Nelle due aiuole verdi che abbiamo fatto sono stati inseriti i posteggi per collocare le biciclette".