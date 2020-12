In 7 mesi boom di imprese che hanno scelto la vendita online

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - In sette mesi c'è stato un boom di imprese liguri del commercio che hanno deciso di entrare nella vendita online: secondo una stima sarebbero quasi 150. Un dato ricavato dalla fotografia scattata a livello nazionale da Unioncamere attraverso l'osservatorio dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio sulla base dei test sulla maturità digitale effettuati dalle imprese italiane e i dati del Registro delle imprese. Si tratta del periodo compreso tra aprile e ottobre 2020. La Liguria è in crescita anche per quanto riguarda l'adozione della tecnologia per l'e-payment (cioè il pagamento effettuato attraverso internet) passando da maggio a settembre 2020, dal 40 al 45%. (ANSA).