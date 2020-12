Covid: 28 morti, 191 nuovi casi, 660 guariti

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Il covid ha causato ancora 28 morti in Liguria, portando il numero totale dei decessi a 2591. A non avercela fatta sono 12 donne e 16 uomini di età compresa tra i 63 e i 97 anni. I decessi, registrati oggi, sono avvenuti tra il 25 novembre a ieri. Tra gli ultimi decessi registrati, 14 sono avvenuti al policlinico San Martino, cinque all'ospedale di Sestri Levante e 6 al San Paolo di Savona.

I nuovi positivi sono 191 su 2248 tamponi molecolari (ne sono stati fatti anche 2803 antigenici rapidi), con una incidenza dell'8,49%, ieri era del 6,72%, mentre a livello nazionale è del 10,8%. I nuovi positivi sono 5 ad Imperia, 41 a Savona, 22 alla Spezia, 93 a Genova e 22 nel Tigullio. I positivi globali sono 9266, 497 in meno rispetto a ieri.

Sostanzialmente stabili gli ospedalizzati: sono 929, tre meno di ieri, in terapia intensiva ce ne sono 88, ieri erano 91.

I guariti sono 660. In isolamento domiciliare ci sono 8318 persone, 495 in meno rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 8073, 227 in meno. (ANSA).