Cantieri: Comitato a Mit, su danni risposta in un mese

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Una risposta entro fine mese sui risarcimenti chiesti dalle imprese liguri per i disagi subiti dai cantieri autostradali fra fine 2019 e luglio 2020 e un tavolo di coordinamento per i lavori sulla rete, che coinvolga anche le categorie economiche. Il Comitato Salviamo Genova e la Liguria lancia l'ultimatum al ministro dei Trasporti dopo aver ricordato il conto dei danni da un miliardo. "Il 30 luglio ci siamo presi l'impegno di definire i criteri e quantificare i danni subiti: abbiamo lavorato al meglio, ora è arrivato il tempo delle risposte" dice Giuseppe Tagnochetti, una delle voci del Comitato e coordinatore di Trasportunito. La caotica gestione della situazione durante l'ultima nevicata ha spinto il Comitato a chiedere un'accelerata perché non si ripetano i disagi. Ma a complicare la situazione ci sono la pandemia e il rapporto fra ministero e Aspi che alla fine dovrebbe pagare i ristori.

"L'infinita trattativa fra governo e Aspi, che è rilevante anche per definire il nostro tavolo, e da due anni tiene tutti in scacco su concessione, revoca, accordo, è la dimostrazione ancora una volta di come il nostro territorio soffra delle non decisioni" aggiunge Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova.

Per le aziende ora "la pazienza è finita" sottolinea Giampolo Botta, portavoce del Comitato e direttore generale di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri.

L'obiettivo è chiudere la partita dei risarcimenti ed evitare nuovi disagi per il futuro. "O si interviene pesantemente o avremo nei prossimi mesi ulteriori difficoltà per l'economia ligure e per i liguri" aggiunge Massimo Giacchetta, vicepresidente della Camera di commercio, elencando alcune cose da fare: attivare aree di sosta polmone per i mezzi pesanti in caso di eventi meteorologici particolari e "abbiamo chiesto di realizzare un sistema moderno, che Aspi oggi non ha, per la digitalizzazione dei flussi di traffico, gestito da terzi" e rafforzare la sicurezza dei cantieri. (ANSA).