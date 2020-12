Natale: un milione di lampadine illuminano cuore di Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Le facciate dei palazzi di piazza De Ferrari, cuore di Genova, coperte di luci. Un milione di lampadine accendono il Natale. Una accensione senza annunci per evitare assembramenti, ma anche un gesto per rispettare le tradizioni. L'iniziativa, voluta dalla Regione, rappresenta anche un modo per accendere idealmente le luci di tutte le località liguri. Il concetto è espresso in una animazione di 20 secondi che passerà sui social e sulle tv locali: partendo dall'accensione della fontana di piazza De Ferrari, una scia di luce si diffonde fino ad illuminare tutta la Liguria. A breve partirà un nuovo contest Facebook che decreterà a colpi di clic il borgo o la città con l'illuminazione più bella "Sarà un Natale diverso, ma in nessun modo meno sentito - dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Dovremo rinunciare alle feste e per questo abbiamo voluto trovare il modo per poterci sentire comunque uniti. L'accensione di oggi serve a testimoniare, tutti assieme, la nostra voglia di ripartire".

"Le luci che illuminano la nostra città, quest'anno, ci riempiono gli occhi e il cuore di emozioni nuove - afferma il sindaco di Genova Marco Bucci - Stiamo vivendo un periodo complesso, che non deve abbatterci ma renderci più forti e uniti. Solo così, nel rispetto reciproco, potremmo guardare a un futuro nuovo".

All'accensione delle luci in piazza De Ferrari era presente l'Ad di Iren Massimiliano Bianco: "Iren ha voluto dare un segnale forte di sostegno alla città in cui opera e ha una delle sedi principali, facendosi carico di allestire tutta l'illuminazione della piazza". (ANSA).