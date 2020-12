Covid: positivi sotto 10 mila, forte calo ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Il totale dei positivi al coronavirus in Liguria sono scesi sotto la quota 10 mila. Sono 9763, 267 meno di ieri. I nuovi casi sono 266 su 3957 tamponi molecolari (4735 i test antigenici rapidi), con una incidenza del 6,72%, mentre ieri era dell'8,98%. La media nazionale è di 9,9%. Le nuove infezioni da covid sono state registrate 53 nell'Imperiese, 41 nel Savonese, 37 nello Spezzino, 27 nel Tigullio, 96 a Genova e 12 sono non residenti in Liguria. Con questi numeri il quadro dei positivi che emerge provincia per provincia è il seguente: 865 a Imperia, 1087 a Savona, 5502 a Genova, 1590 alla Spezia., 279 non risiedono in regione e 440 sono in attesa della verifica della residenza.

Calano sensibilmente i malati covid ospedalizzati: nelle ultime 24 ore il numero è diminuito di 27 unità. Ora i ricoverati sono 932, con 91 in terapia intensiva, uno meno di ieri.

I morti sono 19 (ieri erano stati 23) per un totale da inizio pandemia di 2563: le ultime vittime registrate sono 11 uomini e 8 donne ed hanno un'età compresa tra i 64 e i 90 anni.

I guariti sono 514. In isolamento domiciliare ci sono 8813 persone, 238 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 8300, 540 in meno. (ANSA).