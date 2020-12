Covid: buoni spesa, a Genova 17.000 richieste in 6 giorni

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Sono state 17 mila nei sei giorni dall'apertura del bando le richieste dei genovesi per ottenere il buono spesa per i nuclei familiari in difficoltà a causa del periodo covid. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa sull'emergenza sanitaria. "Sono molte richieste ma questo significa che il sistema sta funzionando - ha osservato - c'è tempo fino alle 24 del 12 dicembre per fare domanda, dopodiché sarà stilata la graduatoria". Il sindaco ha garantito che se le richieste dei ticket dovessero superare il plafond da 3 milioni e 52 mila euro messo a disposizione dal governo "ci sarà un impegno dell'amministrazione per integrare con risorse proprie". L'obiettivo è quindi "consegnare i ticket a tutti coloro che ne avranno diritto entro Natale, possibilmente entro il 20 dicembre".

I richiedenti devono avere un Isee uguale o inferiore ai 20 mila euro. Il valore del buono spesa è di 100 euro. L'assegnazione seguirà il seguente criterio: un buono per i nuclei composti da una sola persona, 2 per 2 persone, 3 per i nuclei da 3 a 5 persone, 4 per i nuclei con più di 5 persone. (ANSA).