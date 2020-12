Chiavari, tre video accendono l'atmosfera del Natale

(ANSA) - CHIAVARI, 08 DIC - Tre video per accendere il Natale a Chiavari: nonostante il Covid, l'assessorato al Turismo del Comune di Chiavari ha deciso di non rinunciare alla classica atmosfera natalizia. "La magia del Natale quest'anno passerà attraverso le immagini di una città illuminata a festa, dimenticando anche solo per un momento il periodo buio e difficile che stiamo affrontando" commenta l'ideatore dell'iniziativa, l'assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco Marco Di Capua: "Queste immagini vogliono essere un segnale positivo di ripresa delle nostre consuetudini e de ipiccoli gesti che ci fanno sentire uniti come non mai. In un Natale segnato dai divieti e dalla distanza, all'insegna della sicurezza e della prudenza, abbiamo voluto essere vicini ai chiavaresi, contribuendo a creare l'atmosfera magica di un periodo dell'anno carico di significato". I video saranno visibili sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune.

