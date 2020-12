A S.Margherita maggioranza e opposizione unite, compere qui

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 08 DIC - Acquisti di Natale in città e non on line. Santa Margherita Ligure scende in campo unita grazie al lavoro di squadra tra Rappresentanti del Consiglio Comunale, Ascom e Civ e propone un'iniziativa che vada incontro al commercio cittadino penalizzato dall'emergenza covid. L'iniziativa trova uniti maggioranza e opposizioni. Si tratta di "Santa Shopping", una gift card utilizzabile nei negozi aderenti. Non sarà il solito "buono": chi acquisterà la Santa Shopping avrà in regalo tre esclusive cartoline che raccontano il Natale, la cultura e la storia di Santa Margherita Ligure (una foto storica, un disegno di Flavio Costantini e l'immagine delle luminarie 2020), più una quarta immagine aerea della cittadina. Non solo: chi sceglierà Santa Margherita Ligure per gli acquisti natalizi potrà partecipare a una lotteria con premi messi in palio dagli stessi commercianti e albergatori cittadini e fino al 10 gennaio avrà i parcheggi gestiti dal Comune gratuiti fino a un massimo di 4 ore. (ANSA).