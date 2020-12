Covid: Toti, a gennaio vaccino per sanitari e rsa

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "E' ragionevole pensare che entro il mese di gennaio in Liguria cominceranno le vaccinazioni sull'intero comparto sanitario così come per tutti gli ospiti delle rsa, l'anello più vulnerabile". Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine di una riunione con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e i ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia.

"Arcuri ci ha confermato che nel prossimo mese saranno autorizzati i tre vaccini di cui si sta dotando l'Italia, come già avvenuto in Gran Bretagna", ribadisce Toti.

Il primo carico in arrivo riguarda il vaccino Pfizer, la società stessa gestirà la logistica della distribuzione attraverso 23 centri operativi in Liguria. "La seconda parte della vaccinazione massiva avverrà nel secondo e terzo trimestre dell'anno prossimo, - stima Toti - a settembre si conta di essere riusciti a vaccinare gran parte del campione nazionale".

Il presidente ha anche ricordato i numeri del personale sanitario assunto da inizio emergenza: "Sono 1535 unità, 478 medici, 466 infermieri, 591 tecnici e Oss" (ANSA).