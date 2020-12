Covid: ancora 23 decessi, 128 nuovi casi e 510 guariti

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - La Liguria conta ancora 23 morti per il Covid, da inizio pandemia sono 2544. I nuovi positivi sono appena 128, ma su solo 1424 tamponi molecolari (gli antigenici rapidi sono stati 2492): l'incidenza è dell'8,98%, ieri era del 9,83%. I positivi complessivi sono 10030, 405 in meno rispetto alla giornata precedente. I nuovi casi sono stati 'tracciati' 4 nella provincia di Imperia, 3 in quella di Savona, 7 alla Spezia, 108 in quella di Genova: di cui 90 nella Asl3 e 18 nel Tigullio. Sei non hanno residenza in Liguria. I nuovi casi portano a questi numeri complessivi provincia per provincia: 861 a Imperia, 1074 a Savona, 1611 alla Spezia, 5760 a Genova, 281 sono residenti fuori regione e 443 sono in attesa di verifica della residenza.

I guariti segnalati nelle ultime 24 ore sono 510.

Gli ospedalizzati sono 959, uno meno di ieri: di questi 92 sono in terapia intensiva come ieri.

I morti hanno un'età compresa tra i 65 e i 93 anni e sono 12 uomini e 11 donne.

In isolamento domiciliare ci sono 9051 persone, 405 meno di ieri, e le persone in sorveglianza attiva sono 8840, ieri erano 9233. (ANSA).