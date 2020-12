Comunità don Gallo compie 50 anni

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "Mai come oggi c'è bisogno di solidarietà". Con queste parole Domenico Chionetti, storico portavoce di San Benedetto e per tanti anni braccio destro di don Andrea Gallo, il 'prete di strada' che ha fondato nella sua Genova la Comunità di San Benedetto al Porto, racconta le celebrazioni per il compleanno di quella che è una vera e propria istituzione solidale, punto di riferimento per gli 'ultimi' così amati da don Gallo. La festa, causa Covid, è rimandata alla prossima primavera ma martedì alle 11.45, sui canali social della comunità, sarà trasmessa la messa dalla parrocchia di San Benedetto al Porto. In questi mesi così difficili, in una città fustigata dalla pandemia, i volontari hanno continuato il lavoro di don Andrea Gallo facendo, dell'amore e dell'impegno per gli 'invisibili', una filosofia di vita. (ANSA).