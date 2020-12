Sampdoria-Milan 1-2

Milan batte Sampdoria 2-1 nel posticipo della 10/a giornata del campionato di serie A giocata a Genova. Terzo successo di fila per i rossoneri che consolidano il primato in classifica +5 sull'Inter. Rossoneri in vantaggio al 45'del primo tempo con Kessié che sblocca il risultato su calcio da rigore, poi in avvio di ripresa Tonali colpisce il palo. A un quarto d'ora dal termine Castillejo entra e firma il raddoppio al primo pallone toccato.

La Samp con Ekdal accorcia. Per la Samp appena due punti in cinque giornate. La squadra di Ranieri recrimina su alcune decisioni arbitrali e su un colpo di testa di Tonelli sullo 0-0 su cui si salva miracolosamente Donnarumma (ANSA).