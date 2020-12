Prandelli: "Contro il Genoa dobbiamo vincere a ogni costo"

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - "Non è una partita da vita o morte, ma da vincere a tutti i costi, non dovremo mai abbassare la testa e arretrare, vogliamo giocare da Fiorentina". Lo ha detto Cesare Prandelli alla viglia della partita contro il Genoa, un vero scontro diretto per la salvezza.

"La società non ha colpe. Forse le aspettative erano troppo alte e chi doveva fare il salto di qualità non l'ha fatto.

Teniamo stretta questa proprietà, la mia paura è che si stanchi - ha aggiunto il tecnico dei viola -. Ora il gruppo deve capire che le difficoltà si possono superare insieme per cominciare un nuovo percorso". (ANSA).