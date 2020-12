Modestia Pioli, Milan favorito per scudetto? No, è la Juve

"Ai miei ragazzi ho detto che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative. Ci mancavano tre giocatori importanti, ma la squadra ha sempre sfruttato le occasioni per dimostrare che è forte, e che c'è un gruppo coeso.

Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara". E' uno Stefano Pioli visibilmente soddisfatto quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria del suo Milan a Marassi contro la Samp.

"Avevamo in campo una squadra giovanissima, ma continua a sorprendermi per la sua maturità - dice ancora Pioli -. Non ci siamo abbattuti quando le cose andavano male e non ci esaltiamo adesso. Viviamo questo momento con soddisfazione, cercando di sfruttare le occasioni che possono darci dei vantaggi".

Ora il Milan è favorito per lo scudetto? Quali sono le rivali che teme di più? "Credo che i risultati della giornata di oggi ci dicano che le squadre forti stiano arrivando - risponde Pioli -: Inter, Juve e Napoli sono convinto restino le squadre più attrezzate. Come si fa a pensare che la Juve non continui ad essere la squadra favorita, dopo nove scudetti, o che l'Inter con investimenti come Hakimi e Vidal non se la possa giocare? Ma noi dobbiamo continuare a crescere e migliorare". (ANSA).