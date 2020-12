Maltempo: Liguria, traffico regolare su autostrade

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Traffico regolare sui tratti autostradali della Liguria dopo che per due giorni la neve aveva creato problemi e determinato chiusure soprattutto venerdì scorso, in A7 la Genova - Milano, con camionisti e automobilisti bloccati e soccorsi dalla protezione civile. Non nevica più e nella notte i mezzi di Autostrade per l'Italia hanno lavorato ininterrottamente per ripulire e spargere sale sulle carreggiate. Ieri per quasi tutta la giornata era rimasta chiusa ancora la A7 ma solo ai mezzi pesanti e nel tardo pomeriggio identico provvedimento era stato preso per la A26 Genova Gravellona Toce. Tutto regolare anche in A6, la Torino - Savona.

Pur essendo giornata festiva, per effetto delle ultime disposizioni legate all'emergenza covid, i mezzi pesanti possono circolare. Il meteo concede una tregua: concluse nella notte le allerta per neve e pioggia. Ma in serata sono attesi temporali nella zona di Levante della Regione. (ANSA).