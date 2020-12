Covid: outlet Brugnato aperto, 'è come centro storico'

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Apertura per il Brugnato 5Terre Outlet Village di Brugnato (La Spezia) anche nei festivi e prefestivi. Ognuno degli store ha infatti una propria licenza, è affacciato su una strada di proprietà comunale e quindi è considerato negozio di prossimità. Per questo l'outlet ha potuto accogliere anche oggi migliaia di visitatori, accorsi per le promozioni e per i primi regali di Natale. "La nostra priorità è stata quella di tutelare i posti di lavoro" spiega Marina Acconci, amministratrice delegata della San Marco Spa, la società proprietaria della struttura. Per questo è stato chiesto un parere interpretativo a Regione Liguria e Prefettura, che ha portato alla riapertura anche nei fine settimana. L'outlet di Brugnato nel periodo del lockdown e delle chiusure dovute alla 'zona arancione' aveva annullato il pagamento delle locazioni proprio per tutelare i negozi e l'occupazione. Una scelta che ha ricevuto il plauso anche dei sindacati. Oggi la struttura ospita quasi un centinaio di negozi e impiega circa quattrocento addetti. Aperto dal 2014, inizialmente fu aspramente criticato da chi vedeva in questa attività un rischio per i centri commerciali e i negozi in città. (ANSA).