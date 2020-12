Calcio: Ranieri, nel secondo tempo reazione d'orgoglio

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Appena due punti nelle ultime cinque gare per la Sampdoria che ha regalato un tempo ai rossoneri. "Nel primo tempo non volevamo dargli la profondità, loro hanno movimenti codificati. Invece non riuscivamo a ripartire, e molti pericoli sono scaturiti dalle nostre uscite.

Nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione d'orgoglio, non dico che avremmo meritato il pari perché il Milan è stato padrone del campo, ma la partita è stata aperta". Ma Ranieri ha già la ricetta per ripartire anche se rischia di perdere giocatori importanti "Bisogna da ripartire dal secondo tempo - ha spiegato a Sky-. Dobbiamo reagire subito, altrimenti facciamo come lo scorso anno, in cui stavamo sempre sott'acqua. Abbiamo due trasferte difficili a Napoli e Verona. Su Bereszynski valuteremo nei prossimi giorni, Gabbiadini ha risentito in estirada il dolore che l'ha condizionato a inizio campionato, speriamo possa svanire nei prossimi giorni. Per Augello sono stati crampi, quindi niente di serio". (ANSA).