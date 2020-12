Auto fuori strada, muore 72enne a Balestrino

(ANSA) - SAVONA, 06 DIC - Un uomo di 72 anni è morto in un incidente stradale a Balestrino (Savona). L'uomo stava percorrendo la strada provinciale al volante di un fuoristrada quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Immediato l'intervento sul posto del personale sanitario e dei vigili del fuoco: l'uomo è stato estratto dall'abitacolo ma nonostante i soccorsi non ce l'ha fatta. (ANSA).