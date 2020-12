Natale: la spesa dei liguri vale 727 milioni

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Vale 727 milioni di euro la spesa delle famiglie liguri per i prodotti tipici del Natale: alimentari e bevande, gioielli e abbigliamento, ma anche tessile, utensili per la casa, giocattoli e articoli sportivi, beni e servizi per la cura della persona. Secondo l'ultima elaborazione dell'Ufficio studi di Confartigianato su dati Istat, quella ligure rappresenta il 3% della spesa totale nazionale stimata per il mese di dicembre, pari a circa 24,5 miliardi di euro. La Liguria occupa l'11a posizione.

Di quei 727 milioni spesi a dicembre nella nostra regione, 399 sono riferiti alla provincia di Genova, 131 a quella di Savona, 99 milioni vengono invece spesi dalle famiglie imperiesi e altri 99 da quelle spezzine. (ANSA).