Inzaghi soddisfatto "vinto una partita importante"

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - "Abbiamo vinto una partita molto importante per la classifica, sono soddisfatto perchè avevo chiesto voglia e determinazione e non sono mancate", così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commenta la vittoria contro lo Spezia. "Sapevamo di poter soffrire, lo Spezia gioca molto bene ma noi abbiamo voluto vincere, anche se dobbiamo ancora migliorare - afferma l'allenatore biancoceleste -. Non possiamo concedere determinati errori. Oggi abbiamo superato uno scoglio importante. Immobile? Poteva starci l'idea di lasciarlo in panchina ma allo stesso tempo avevo problemi in attacco".

Sull'altro versante, mastica amaro mister Italiano. "Siamo stati noi a fare la partita e a concedere i gol alla Lazio. Erano situazioni in cui eravamo pronti a non sbagliare, perché conoscevamo l'atteggiamento della Lazio. Questa secondo me è la nostra migliore partita stagionale. Non ho detto niente ai ragazzi a fine primo tempo, ora gli dirò che bisogna evitare anche il minimo errore. La strada è questa, non aspettare gli avversari ma affrontare le gare con lo spirito visto oggi".

(ANSA).