In casa 172mila euro da spaccio, aveva reddito cittadinanza

Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva 172mila euro in casa come proventi di spaccio: un 58enne italiano è stato arrestato dalla squadra mobile della Spezia all'interno di un moto club di Luni Mare, l'Hell's Angels Liguria, dov'era entrato per consegnare della cocaina. Alla successiva perquisizione domiciliare gli agenti gli hanno però trovato l'ingente somma, divisa tra una cassetta di sicurezza nascosta nel forno e altre tre rinvenute sotto le basi della cucina, accessibili rimuovendo i relativi zoccoletti.

In casa l'uomo aveva anche una sorta di 'libro mastro' con la contabilità dell'attività di spaccio, su cui sono già stati avviati approfondimenti. Con l'uomo è stato anche arrestato nel moto club un 44enne italiano, trovato con 50 grammi di cocaina, in parte ancora sul tavolo con il bilancino di precisione da usare per confezionare singole dosi per lo spaccio. Denunciato un altro membro del moto club, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, verosimilmente della stessa partita appena consegnata .

Gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale della Spezia. (ANSA).