Covid: in Liguria ospedalizzati sotto quota 1000, ma 27 morti

Sono in calo gli ospedalizzati in Liguria a causa del covid: il numero è sceso sotto soglia 1000.

Sono 990 con 93 persone in terapia intensiva (erano 99). I ricoverati sono calati di 21. I morti sono invece 27 e questo ha portato a sfondare la soglia di 2500 da inizio pandemia: sono 2501. L'età degli ultimi morti va da 58 anni (un uomo che era ricoverato al Galliera) a 99 (una donna in cura al Villa Scassi). I nuovi positivi sono 314 su 3708 tamponi molecolari con una incidenza dell'8,46%. I tamponi antigenici rapidi sono stati 4828. Per quanto riguarda i nuovi positivi, nel'Imperiese ce ne sono 34, nel Savonese 81, nello Spezzino 39, a Genova 126 e nel Tigullio 20, mentre 14 sono in verifica della residenza. I positivi sono complessivamente 10539, 516 meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 9528 persone, 488 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 9252, erano 9315 (ANSA).