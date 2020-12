Spacciava eroina in parcheggio ospedale, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Tre arresti, due denunce e 14 segnalazioni di consumatori, nell'ambito dell'operazione antidroga Kriminal portata avanti dagli agenti del commissariato di Chiavari. Sequestrati 500 grammi di eroina. L'indagine ha preso il via dall'analisi dei contatti di un palestinese arrestato, nel giugno scorso, dopo essere stato sorpreso a spacciare eroina in una villa abbandonata nel centro di Lavagna.

Subito le indagini hanno portato a un uomo di 40 anni, ecuadoriano, che in passato aveva fatto parte della pandilla Latin King. È così emerso che l'uomo aveva spostato la sua attività di spaccio dall'entroterra chiavarese alla zona vicino all'ospedale di Rapallo. Il pusher, hanno scoperto gli agenti, incontrava i clienti più assidui davanti casa sua mentre quelli occasionali nel parcheggio dell'ospedale. I clienti lo contattavano tramite social mentre prima di incontrarli mandava una vedetta per verificare che non vi fossero forze dell'ordine in giro. Nel corso delle indagini sono stati arrestati altri due pusher in flagranza.(ANSA).