Covid: in Liguria meno di cento malati in terapia intensiva

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Scendono sotto i cento i ricoverati in terapia intensiva per covid in Liguria, sono oggi 99, come saldo tra le uscite e 4 nuovi accessi, ma ancora gli ospedalizzati totali restano sopra quota mille e a 1.011 per la precisione (-23). L'epidemia causa però altre 25 vittime, di età compresa tra i 62 e i 100, registrate per lo più il 2 dicembre (13 su 25) ma risalenti anche agli inizi di novembre. I nuovi contagi sono 367, emersi dopo 4.765 tamponi molecolari.

Restano oltre la cifra dei diecimila anche le persone in isolamento domiciliare: sono oggi 10.016, in calo di 408.

Continua la crescita dei guariti, altri 784 nell'ultimo bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della Salute, per un totale di 39.632 da inizio pandemia.

Tra le singole province di residenza dei nuovi casi, sono riferibili a Imperia ((Asl 1) per 48 contagi, Savona (Asl 2) 48, Genova 199 (179 in Asl 3 e 20 in Asl 4) e La Spezia (Asl 5) per 55 contagiati. Non sono residenti in Liguria altri 17 positivi al covid. (ANSA).