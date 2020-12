Genova: compensazioni sulla Tari per 3000 imprese

Sono circa 3 mila le imprese genovesi destinatarie di una serie di misure in aiuto deliberate dalla giunta Bucci. Categorie colpite dall'emergenza covid come bar e ristoranti, alberghi, ma anche palestre e impianti sportivi. Si tratta di contributi legati alla tassa sui rifiuti per cui l'amministrazione ha stanziato 1 milione e 200 mila euro che vanno ad aggiungersi ai circa 5 milioni già stanziati a settembre. Per la prima volta non si agirà attraverso sconti ma con contributi a compensazione. "Abbiamo cercato di agire nuovamente su Tari con un meccanismo diverso rispetto a quanto accaduto nei mesi scorsi, ovvero una riduzione della rata - ha spiegato l'assessore al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi - ma agiremo con una serie di contributi commisurati alla parte variabile che comunque è quella legata all'effettivo utilizzo del servizio". Ci sarà quindi un contributo commisurato alla riduzione della parte variabile del 30% per la ristorazione, gli impianti sportivi e le palestre e del 20% per quanto riguarda gli alberghi e le altre strutture ricettive. Ci saranno comunque contributi minimi di 50 euro a impresa. Tutte le utenze interessate riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione via pec dalla direzione Tributi, verrà comunicato l'importo del contributo previsto, un link per scaricare la domanda e dei recapiti a cui inviare l'istanza. Ci saranno due lettere diverse, una lettera per coloro che sono in regola con i pagamenti dell'anno 2019, e una per coloro che non hanno pagato e che dovranno mettersi in regola. "Questo perché non possiamo dare contributi a chi è in difetto nei confronti dell'amministrazione" ha sottolineato Piciocchi. "La compensazione è uno strumento che va ad aiutare concretamente realtà che si trovano in difficoltà - ha aggiunto l'assessore Bordilli - si tratta di aiuti ricavati da risorse del bilancio comunale e si aggiungono alle iniziative già prese in passato". La giunta ha deciso anche l'estensione a dicembre 2020 dell'esenzione del canone per l'occupazione del suolo per le attività di commercio su area pubblica. Altre forme di sostegno saranno definite nei prossimi giorni per altre attività come le aziende dei mercati comunali del comparto florovivaistico.

(ANSA).