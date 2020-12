Bonus bebè a Sarzana, 100 euro per ogni nato nel 2020

Bonus bebé di 100 euro per i nuovi nati nel 2020 e residenti a Sarzana. Lo annuncia l'amministrazione cittadina. Si tratta, spiega di una forma di vicinanza alle famiglie sarzanesi, in particolare alle giovani coppie che scelgono di mettere al mondo un figlio e puntano sul futuro della loro città.

La delibera è stata approvata dopo proposta della sindaca e assessora alle politiche per l'infanzia Cristina Ponzanelli. Ad oggi, secondo le informazioni fornite dall'ufficio demografico dell'ente, i bambini che ne hanno diritto sono 105, ma l'augurio è che il numero cresca ancora prima della fine dell'anno.

"Vogliamo sostenere chi costruisce il futuro della nostra città, mostrando con un aiuto concreto che nessun sarzanese di oggi e soprattutto di domani resta solo - ha affermato Ponzanelli. - Viviamo una società diversa, in cui vediamo sempre meno bambini.

Questa misura non è soltanto un sostegno, ma anche una scelta: quella di essere vicini a chi crede nel nostro futuro, oggi ne abbiamo davvero bisogno". (ANSA).