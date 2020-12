Arpal prolunga allerta per neve e piogge

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Arpal ha modificato e prolungato l'allerta meteo in Liguria per piogge diffuse, temporali e neve.

L'allerta per piogge e temporali resta giallo sul Levante Ligure ma viene prolungato fino alle 4 di domani mentre sui versanti padani permarrà fino alla mezzanotte. L'allerta neve resta arancione alle spalle del genovesato e del savonese e viene prolungata fino alla mezzanotte così come sui versanti padani di Levante e nei comuni interni del genovesato. Per domani, ancora allerta gialla per neve alle spalle del genovesato e di Savona e nei comuni interrni di Genova dalle 12 alla mezzanotte.