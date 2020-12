Toti: il Dpcm separerà milioni di italiani a Natale

"Ma chi scrive queste norme ha mai vissuto nella province italiane o solo nelle grandi città?".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti commenta via fb il testo del nuovo Docm sul covid.

"Sa che il nostro Paese è composto da tanti piccoli comuni, uno vicino all'altro e che così separeremo milioni di italiani senza valide motivazioni scientifiche legate alla lotta contro il virus? - denuncia - Cosa cambierà sulla limitazione degli spostamenti dal 23 al 24 dicembre? Da cosa è motivata questa scelta? Mi auguro davvero che, come sempre, questa bozza, visto l'effetto che sta facendo, alla fine venga modificata. Perché qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del non senso. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile. La notte porta consiglio... speriamo".(ANSA).