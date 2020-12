Arresti ex Aspi: revocati domiciliari a Castellucci

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex Ad di Aspi e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere antirumore, ritenute dall'accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il manager l'interdizione.

"Siamo molto soddisfatti per la revoca dei domiciliari. Avevamo detto fin da subito che la misura ci sembrava sproporzionata.

Aspettiamo le motivazioni", afferma il legale di Castellucci, l'avvocato Carlo Longari. Castellucci era finito ai domiciliari lo scorso novembre nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere antirumore pericolose. Secondo la procura e la Guardia di finanza, gli allora vertici di Aspi sapevano che le strutture erano difettose ma non le cambiarono per fare risparmiare la società.

Resta invece ai domiciliari Michele Donferri Mitelli, l'ex dirigente di Autostrade, per il quale il Riesame ha respinto l'istanza di scarcerazione. "E' una decisione ingiusta - ha commentato il suo difensore, Giorgio Perroni - e faremo ricorso in Cassazione". (ANSA).