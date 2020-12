Amazon e Kiss Kiss donano computer a scuola media Genova

Amazon e Radio Kiss Kiss hanno fatto una donazione alle scuole medie Alessandro Volta di Genova Cornigliano di computer portatili, corsi di formazione per gli insegnanti e altro materiale scientifico-tecnologico ('stem') che le classi potranno utilizzare durante le lezioni. Si tratta della prima donazione, annunciano in una nota, realizzata nell'ambito della collaborazione avviata la scorsa estate a sostegno della digitalizzazione delle scuole italiane, destinando parte del ricavato dalla vendita della compilation Kiss Kiss Play Summer 2020 su Amazon.it è alla creazione di laboratori 'stem' nelle scuole in aree limitrofe a tre depositi di smistamento Amazon in Italia.

Il primo beneficiario è stato appunto l'Istituto comprensivo Cornigliano - Scuola Secondaria di primo grado Alessandro Volta di Genova, città in cui Amazon ha recentemente inaugurato un deposito di smistamento. La donazione prevede anche la consegna di una lavagna elettronica. Con questo gesto, spiegano, Amazon e Kiss Kiss hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza agli studenti che abitano nei pressi delle nostre sedi, che dall'inizio della pandemia di Covid-19 hanno dovuto seguire le lezioni da remoto. Nei prossimi giorni, Amazon e Radio Kiss Kiss faranno una donazione anche ad altri due istituti in Italia.

