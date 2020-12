Successo per Genova Smart Week

(ANSA) - GENOVA, DEC 1 - "Successo oltre ogni aspettativa per la sesta edizione della Genova Smart Week, la manifestazione promossa dall'Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team che ha visto il coinvolgimento di 161 relatori e il sostegno di 105 realtà, tra sponsor e partner". Lo affermano gli organizzatori in una nota indicando "i numeri della prima versione digitale: oltre 3.000 persone hanno partecipato in streaming e sono stati circa 500.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web".

"Una città per essere smart deve avere come obiettivo primario la digitalizzazione dei documenti e dei processi dell'amministrazione. In seconda battuta, deve investire in infrastrutture digitali per far parlare l'ambiente fisico della città con le attività ordinarie e con quelle straordinarie.

Obiettivo finale della smart city è quello di mettere in condizione i cittadini di diventare smart. In questo senso il ruolo dell'amministrazione risulta fondamentale" spiegano ancora gli organizzatori.

"La Genova Smart Week, oltre a confermarsi un palcoscenico per le eccellenze di ogni settore (dalle infrastrutture alla mobilità, dall'economia circolare alla rigenerazione urbana) che hanno proposto idee e stimoli, è stata un momento di condivisione con i cittadini delle attività e dei progetti dell'amministrazione, dimostrando che Genova ha tutti i requisiti per essere una smart city in fieri". (ANSA).