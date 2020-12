Liguria, 339 nuovi casi, 105 in terapia Intensiva

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Sono 339 i nuovi casi di positività al Covid19 in Liguria a fronte di 4.300 test tampone processati.

Lo rende noto Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Gli ospedalizzati in medio-bassa intensità sono 1.108, due in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 105 pazienti. I deceduti segnalati, dal 11 al 30 novembre, sono 17 di età compresa tra i 72 e i 92 anni. I soggetti in sorveglianza attiva sono 9.601 mentre in isolamento domiciliare restano 401 persone. (ANSA).