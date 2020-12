La Liguria attende la neve

(ANSA) - GENOVA, DEC 1 - Il fronte freddo che investe l'Italia sta arrivando anche in Liguria, dove dal pomeriggio è previsto un generale peggioramento con precipitazioni diffuse, più insistenti nella notte dove è attesa anche neve moderata a quote collinari. La quota neve sarà in calo fino a 300-400 metri spiega Arpal in una nota, mentre venti settentrionali in rinforzo fino a burrasca porteranno raffiche localmente fino a 70-80 km/h creando condizioni di disagio per freddo.

Domani, nella prime ore neve moderata a tutte le quote sull'entroterra di ponente , moderata fino a bassa quota sull'entroterra nelle altre aree centrali e di levante. Non si escludono temporanei sconfinamenti con fiocchi o neve mista a piogga nei comuni costieri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con miglioramento in serata. (ANSA).