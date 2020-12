Consiglio Liguria, Aspi riduca tariffe su A12

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Autostrade per l'Italia elimini o quantomeno diminuisca le tariffe di pedaggio nei tratti dell'A12 che gestisce in stato di manutenzione. Lo chiede un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova.

Il documento sottoscritto da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti a "intervenire immediatamente nei confronti di Autostrade per mitigare i disagi derivanti dai processi di manutenzione sulla A12 e per richiedere che per tutto il perdurare di questa situazione vengano diminuite/eliminate le tariffe". (ANSA).