Mostre, 'Dialogo nel buio' lascia Genova per Roma

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La partenza è stata rinviata a causa del forte vento, ma il 1 dicembre la chiatta che ospita 'Dialogo nel Buio', la mostra-percorso multisensoriale in totale assenza di luce che è stata per 9 anni davanti al Galata Museo del Mare, accogliendo oltre 100 mila visitatori, leverà le ancore in direzione di Roma. Un viaggio con un rimorchiatore della durata di circa 4 giorni, che porterà la struttura realizzata da Fincantieri a Fiumicino per le opere di rimessaggio, in attesa della collocazione definitiva davanti all'isola Tiberina, nel cuore della capitale. "Sono orgoglioso che Dialogo nel Buio possa trovare una seconda vita a Roma - ha detto Claudio Cassinelli, presidente dell'Istituto David Chiossone - ampliando la diffusione di un messaggio di integrazione e solidarietà portato a Genova quasi 10 anni fa". La speranza è che questa esperienza possa esser replicata a Genova. "Per noi questo è anche un giorno triste - prosegue Cassinelli - e per questo facciamo un appello alle istituzioni locali, agli enti economici e alle aziende del territorio e a tutti i cittadini affinché ci aiutino a riaprire in una nuova sede". L'ipotesi è quella di uno spazio alla Città dei bambini sul quale è già aperto un tavolo di concertazione con il Comune. "Esiste già un pre-progetto - spiega l'assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci - e stiamo cercando sponsor". L'intervento vede anche l'attenzione di Regione Liguria. "Da parte nostra c'è l'impegno perché ciò che si è iniziato qui non si vada a interrompere - conclude l'assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo - per questo ci inseriamo nel dialogo aperto con il Comune affinché, terminate le attuali difficoltà, si possa trovare una soluzione". (ANSA).