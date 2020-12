Genoa: la panchina di Maran a rischio, Nicola sulla sfondo

La sconfitta con il Parma al Ferraris, la quarta consecutiva in casa, con una sola vittoria in stagione all'attivo alla prima giornata contro il Crotone, rischia di costare caro a Rolando Maran la cui panchina è sempre più a rischio.

La società sta valutando varie opzioni compreso il possibile ritorno di Davide Nicola, artefice della salvezza della scorsa stagione e ancora sotto contratto con il club di Enrico Preziosi.

Maran aveva chiesto ai suoi di confermare anche in campionato il successo nel derby di Coppa Italia, ma contro i gialloblù di Liverani è arrivata la sesta sconfitta in appena nove gare.

Oltre a Nicola, che peraltro ha già lavorato anche con il nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu nominato ieri al posto di Daniele Faggiano licenziato sabato scorso, la società starebbe valutando anche l'opzione Semplici. (ANSA).