Chiavari, 250 mila euro restyling spiaggia porto

Cambia volto la spiaggetta del porto di Chiavari che si accompagnerà al restyling dell'intera area.

La giunta ha approvato il progetto che ridisegnerà completamente la zona con nuovo verde pubblico, sistemazione degli spazi e delle attrezzature per le attività ludiche e manutenzione dei percorsi con eliminazione delle barriere architettoniche. Un investimento di oltre 250 mila euro per questi interventi che prevedono anche le messe a dimora di numerose piante ed arbusti tipici dell'habitat marino, tra cui tamerici e pini. A concludere il progetto, l'implementazione dell'illuminazione e del sistema di videosorveglianza, nuove panchine e servizi igienici pubblici, e la collocazione di tre nuove attrazioni per i bambini: un'altalena a forma di coccodrillo, una piramide di corda alta 7 metri ed una carrucola. "Il restyling - spiega il sindaco Marco Di Capua. -si pone l'obiettivo di soddisfare, quanto più possibile, le esigenze della collettività e delle famiglie, ma anche dei ragazzi che vivono tra stabilimenti balneari, aree ludiche e attrezzi sportivi, migliorando così un servizio alla portata di tutti"