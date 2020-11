Toti,divieto assembramento sia criterio cardine scelte

"Al netto di cosa sarà consentito e vietato" nel Dpcm come Regioni "riteniamo che il principio del divieto di assembramento debba essere il principio cardine per un criterio di equità". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano parlando dell'orientamento delle Regioni in vista del nuovo Dpcm atteso a giorni. "Risulta secondo le Regioni poco convincente che in alcune attività si possa creare anche un involontario assembramento, e il riferimento è alle foto apparse sui quotidiani circa le principali vie dello shopping - ha sottolineato Toti -, e al contempo si vietino altre attività che magari assembramento ne creano di meno. Occorrerà tenere presente che servono altre misure che siano corrette giuste ed eque".

"Le Regioni ribadiscono che occorre non solo semplificare ma anche qualificare il processo decisionale, cioè sapere come vengono interpretati i parametri, quanto pesano nel processo decisionale e sostanzialmente farne parte", ha poi spiegato Toti in in merito ai criteri per assegnare i territori alle diverse fasce di rischio rossa, arancione e gialla. "Occorre accorciare i tempi, fare più attuali le decisioni e accorciare anche il meccanismo di uscita dalla zona rossa ad arancione o da arancione a gialla, che nell'attuale dpcm attiene a 21 giorni di calendario. Riteniamo si possa fare in modo più rapido".

"Le Regioni - ha anticipato poi il presidente al termine della conferenza delle Regioni odierna - si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria". Le Regioni, ha spiegato poi, hanno inoltre valutato la possibilità di "riaprire gli impianti sciistici per i soli ospiti degli hotel e proprietari di seconde case, in modo da dare una parziale compensazione agli impianti di risalita e alle località sciistiche".