Covid: 437 nuovi casi, 541 guariti, 19 decessi

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Sono 437 i nuovi positivi al covid in Liguria, individuati nelle ultime 24 ore attraverso 3859 tamponi. L'incidenza è dell'11.3% in crescita rispetto a ieri quando era del 9,5%. I positivi sono complessivamente 12671, ancora in calo: sono diminuiti di 122 casi. I nuovi casi sono stati registrati 77 nell'Imperiese, 75 nel Savonese (24 nel settore socio sanitario), 208 nella Asl3 di Genova (20 nel settore socio sanitario), 5 nel Tigullio e 72 nello Spezzino.

I guariti sono 541, i morti 19 per un totale di 2380. Cinque decessi sono avvenuti all'ospedale di Sanremo, 8 all'ospedale San Martino, 5 in quello di Sarzana e uno al Villa Scassi: qui la vittima più giovane, un uomo di 59 anni, mentre gli altri hanno un'età compresa tra i 72 e i 93 anni.

La situazione negli ospedali registra un lieve miglioramento: i ricoverati sono 1081, 4 in meno rispetto a ieri, con 111 pazienti in terapia intensiva, mentre ieri ce ne erano 117.

In isolamento domiciliare ci sono 11525 persone, 115 in meno rispetto al giorno precedente; mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 10.004, nelle 24 ore precedenti ce ne erano 10.150.

