Calcio: Genoa; con Parma è sfida salvezza

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Ha già voltato pagina il Genoa di Enrico Preziosi che dopo aver annunciato il licenziamento di Daniele Faggiano oggi ha comunicato la nomina di Francesco Marroccu quale nuovo direttore sportivo.

Marroccu torna così al Grifone dopo pochi mesi avendo seguito la squadra da dicembre 2019 sino al termine dello scorso campionato ai primi di agosto. Esordirà domani sera al Ferraris contro il Parma, in quella che si preannuncia come una sfida delicata per la classifica e per entrambe le compagini. Il successo dell'Udinese con la Lazio ha allungato ancora di più la classifica in coda e dunque i tre punti in palio avranno un valore ancora più grande.

Il Genoa ci arriva con il morale alle stelle dopo il successo con qualificazione agli ottavi nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria e il presidente Preziosi presente al Signorini ha voluto rinnovare la fiducia al tecnico Maran spronando la squadra a confermarsi anche in campionato. A pesare però nella sfida di domani saranno soprattutto le tante assenze alle quali il tecnico trentino dovrà fare ancora fronte. Oltre allo squalificato Perin, comunque infortunato, Maran non potrà contare nemmeno su Biraschi, Cassata, Criscito, Zappacosta e Melegoni. Il centrocampista ex Atalanta si era infortunato nel finale del derby giovedì scorso e gli accertamenti hanno evidenziato una sofferenza muscolare del bicipite femorale senza però mostrare lesioni, la sua assenza dovrebbe quindi ridursi alla gara con il Parma per tornare poi a disposizione nella sfida successiva quando i rossoblù andranno a far visita alla Fiorentina dell'ex Prandelli. (ANSA).