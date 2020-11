Il covid è già costato al Comune di Santa Margherita 1,7 mln

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 28 NOV - L' emergenza covid, al momento, è costata al Comune di Santa Margherita ligure 1.710.000 euro La somma è relativa a mancate entrate ed è così composta: 480 mila euro sono quelli che mancano dall'imposta di soggiorno, 300 mila dagli incassi del porto, 170 mila dalla Cosap, 480 mila dalla gestione di Villa Durazzo (matrimoni e cerimonie), 280 mila dall'incasso dei parcheggi cittadini e 180 mila dalle sanzioni del codice della strada. Lo ha reso noto in Consiglio comunale l'assessore al Bilancio Valerio Costa.

"Nonostante la diminuzione delle entrate - ha spiegato Costa - siamo riusciti a mantenere i servizi per i cittadini, anzi, in alcuni casi incrementando gli stanziamenti, penso ad esempio alle spese per la manutenzione dei torrenti contro il rischio idrogeologico o le manutenzioni sugli immobili comunali e sui cimiteri. E per fronteggiare l'emergenza Covid-19, abbiamo stanziato soldi nostri pari a 600 mila euro. Ecco alcuni dettagli: 333 mila per aiuti al pagamento della Tari; 50 mila per aiuti a lavoratori dipendenti non rientranti in bonus governativi; 60 mila per far fronte alle maggiori spese di scuola, mensa e scuolabus in modo da non aumentare i costi per le famiglie; 10 mila per le Associazioni cittadine di Protezione Civile; 10 mila euro per il Terzo Settore". (ANSA).