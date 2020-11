Covid: virus infetta docenti e alunni chiude scuola a Luni

(ANSA) - LUNI, 28 NOV - Escalation di contagi Covid, chiude la scuola elementare. Accade a Casano, frazione del Comune di Luni (La Spezia), dove la diffusione del virus tra insegnanti e studenti ha portato l'istituto comprensivo, d'accordo con il Dipartimento di prevenzione di Asl5 e il Comune di Luni, a disporre la chiusura del plesso scolastico fino al prossimo 7 dicembre, con le lezioni in presenza che riprenderanno il 9, dopo il ponte dell'Immacolata. "In poco tempo sono risultati positivi al virus quattro docenti e altrettanti studenti - spiega il sindaco Luni, Alessandro Silvestri -. Una escalation che, anche alla luce della deliberazione di Alisa pubblicata ieri che permette di attivare misure aggiuntive per il contenimento della diffusione del virus in ambito scolastico in ragione dell'andamento epidemiologico locale, ci ha portato a chiudere in via preventiva la scuola elementare, con le lezioni che proseguiranno attraverso la didattica a distanza".

Una diffusione, quella del virus nel Comune della Val di Magra, che preoccupa il sindaco. "Abbiamo un centinaio di persone positive, delle quali cinque ricoverate in ospedale, ovvero più dell'un per cento della popolazione residente - spiega il primo cittadino -, e anche se oggi rispetto alla scorsa primavera è decisamente aumentato il ricorso al trattamento domiciliare delle persone positive al virus, è ovvio che ci sia preoccupazione. Invito la popolazione alla massima attenzione, a rispettare le regole: solo così potremo evitare che la situazione peggiori" (ANSA).