Alla pediatria del San Paolo un acquario speciale

Al via la raccolta fondi per completare la trasformazione della sala di attesa del reparto di pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona che diventerà uno speciale 'Acquario' grazie all'intervento di 'Ospedale Dipinti': "Il pavimento diventerà un vero e proprio fondale marino grazie all'utilizzo di una resina a effetto lucido che contribuirà a creare giochi di luce e di riflessi - spiega l'artista Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti - e il tutto sarà impreziosito dal grande tavolo a forma di veliero, con lo stemma della città di Savona sulla vela, che accoglierà i piccoli pazienti e i loro momenti di gioco, per regalare loro un sorriso e farli sentire veri marinai, o pirati". La seconda parte del progetto è stata fortemente voluta dall'associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Croce d'Oro" di Albissola Marina, impegnata da sempre sul territorio. (ANSA).