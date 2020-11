Anci: eletti i nuovi componenti del Cal

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - In questa settimana si sono svolte le assemblee dei sindaci e dei presidenti di consigli comunali nelle 4 province liguri per eleggere i rappresentanti territoriali del Cal, Consiglio delle Autonomie locali liguri, che si rinnova ogni 4 anni o quando termina una legislatura regionale.

Il Cal è organo costituzionale di consultazione tra regione e voci dei territori. In totale sono stati eletti 16 amministratori: 3 per Savona, 3 per Imperia, 3 per la Spezia, 7 per Genova.

Per Savona: Paolo Lambertini sindaco di Cairo Montenotte, Daniele Galliano sindaco di Bormida, Diego Distilo presidente del Consiglio comunale di Albenga.

Per La Spezia: Monica Paganini sindaco di Arcola, Mario Scampelli sindaco di Calice al Cornoviglio, Carlo Rampi presidente del Consiglio comunale di Sarzana Per Imperia: Gaetano Scullino sindaco di Ventimiglia, Manuela Sasso sindaco di Molini di Triora, Alessandro Il Grande presidente del consiglio comunale di Sanremo Perr Genova: Marco Di Capua sindaco di Chiavari, Valentina Ghio sindaco di Sestri Levante, Gian Alberto Mangiante sindaco di Lavagna, Luigi Gambino sindaco di Arenzano, Carlo Gandolfo sindaco di Recco, Mirko Bardini sindaco di Montebruno, Mentore Campodonico presidente del Consiglio comunale di Rapallo.

Componenti di diritto sono i presidenti delle province/città metropolitane (Bucci, Peracchini, Olivieri e Abbo) e sindaci dei comuni capoluogo (Caprioglio, Scajola) con rispettivi presidenti dei consigli comunali (Bertorello, Guerri, Giusto, Camiolo).

La rosa dei nomi è stata proposta dall'Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, che cura la segreteria del Cal, e poi votata dalle assemblee.

Ora il presidente del consiglio regionale Medusei convocherà il Cal per l'elezione del nuovo presidente (al posto di Alessio Piana, entrato in consiglio regionale). (ANSA).